Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı

Haberler - İHA - DHA 24.01.2022 - 17:05
Uğradğı terör saldırısı sonucu yanındaki 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ölümünün 21’inci yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı.
Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi.
Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il ve ilçe protokolü, Gaffar Okkan’ın yakınları ve emniyet teşkilatı katıldı.
Törende konuşma yapan Vali Kaldırım, "Aziz şehidimiz, Sakarya'mızın ve ülkemizin has evladı Ali Gaffar Okkan kardeşimizin ve onunla birlikte şehadete yürüyen 5 polis arkadaşımızı rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum. Şehidimiz meslek itibarıyla, bu vatanın has evladı olmasıyla, aziz, şerefli milletin bir ferdi olarak gerçekten vatanına borcunu ödemiş, gelecek nesillere örneklik teşkil etmiştir" dedi.
Başkan Ekrem Yüce ise Şehit Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, "Diyarbakır’ın bugünkü halini, şehidimiz görse ne kadar mutlu olurdu. O zaman atılan tohumlar, bugün kardeşlik, barış, huzur getirdi. Her birimiz canımızı vatanımız, bayrağımız için vermeye hazırız. Ali Gaffar Okkan'ın ismi Sakarya için onur kaynağı. Şehidimizi vefatının 21. yılında rahmetle anıyorum" diye konuştu.
İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan’ın özgeçmişi okundu.
Daha sonrasında ise dualar edilerek şehit Okkan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.