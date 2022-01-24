Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 21’inci yılında Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Haberler - İHA - DHA 24.01.2022 - 17:05

Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 1

Uğradğı terör saldırısı sonucu yanındaki 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Ali ölümünün 21’inci yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı.

Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 2

Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi.

Törene, Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il ve ilçe protokolü, Gaffar Okkan’ın yakınları ve emniyet teşkilatı katıldı.

Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 3

"GÖREVİNİ HAKKIYLA YAPMIŞ BİR AZİZ KARDEŞİMİZ"

Törende konuşma yapan Vali Kaldırım, "Aziz şehidimiz, Sakarya'mızın ve ülkemizin has evladı Ali Gaffar Okkan kardeşimizin ve onunla birlikte şehadete yürüyen 5 polis arkadaşımızı rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum. Şehidimiz meslek itibarıyla, bu vatanın has evladı olmasıyla, aziz, şerefli milletin bir ferdi olarak gerçekten vatanına borcunu ödemiş, gelecek nesillere örneklik teşkil etmiştir" dedi.

Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 4

"SAKARYA İÇİN BİR ONUR KAYNAĞIDIR"

Başkan Ekrem Yüce ise Şehit Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, "Diyarbakır’ın bugünkü halini, şehidimiz görse ne kadar mutlu olurdu. O zaman atılan tohumlar, bugün kardeşlik, barış, huzur getirdi. Her birimiz canımızı vatanımız, bayrağımız için vermeye hazırız. Ali Gaffar Okkan'ın ismi Sakarya için onur kaynağı. Şehidimizi vefatının 21. yılında rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 5

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan’ın özgeçmişi okundu.

Daha sonrasında ise dualar edilerek şehit Okkan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 6
Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 7
Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 8
Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 9
Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı - 10

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