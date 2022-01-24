Gaffar Okkan, ölümünün 21’inci yıl dönümünde anıldı

"SAKARYA İÇİN BİR ONUR KAYNAĞIDIR"

Başkan Ekrem Yüce ise Şehit Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, "Diyarbakır’ın bugünkü halini, şehidimiz görse ne kadar mutlu olurdu. O zaman atılan tohumlar, bugün kardeşlik, barış, huzur getirdi. Her birimiz canımızı vatanımız, bayrağımız için vermeye hazırız. Ali Gaffar Okkan'ın ismi Sakarya için onur kaynağı. Şehidimizi vefatının 21. yılında rahmetle anıyorum" diye konuştu.