Galata Köprüsü bildiğiniz gibi: Maskeler de oltalar da hazır

Amatör balıkçılar köprüye akın etti. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını çıkardı.

''STRES ATIYORUZ'' Sabah saat 06.00'da köprüye balık tutmaya gelen Kerim Cansız, "Çok mutluyum. Kendi balığımızı kendimiz tutuyoruz. Stres de atıyoruz burada'' yorumunda bulundu.