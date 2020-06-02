Galata Köprüsü bildiğiniz gibi: Maskeler de oltalar da hazır
Corona virüs önlemleri kapsamında sahil şeritlerinin yasaklanması İstanbul'da en çok Galata Köprüsü'ndeki amatör balıkçıları etkiledi. Normalleşme adımları ile birlikte yeniden balık tutmaya başlayan balıkçılar sabahın erken saatlerinde oltalarını attılar. Balık tutan bir vatandaş da, ''Alacağın, vereceğin varsa unutuyorsun hepsini'' dedi.
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DHA 02.06.2020 - 17:42
Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü, sahil ve köprülerde balık tutma yasağının sona ermesinin ardında Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü.
Amatör balıkçılar köprüye akın etti. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını çıkardı.
Sabahın erken saatlerinde balık tutmak için köprüye gelen vatandaşlar kovalarını balıkla doldurdu.
''STRES ATIYORUZ''
Sabah saat 06.00'da köprüye balık tutmaya gelen Kerim Cansız, "Çok mutluyum. Kendi balığımızı kendimiz tutuyoruz. Stres de atıyoruz burada'' yorumunda bulundu.
''HER DERDİ UNUTUYORSUN''
Yaşar Özer ise köprüde balık tutmayı çok özlediğini söylerken, "Balık tutmak çok dinlendirici. Alacağın, vereceğin varsa unutuyorsun hepsini" diye konuştu.
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