Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma (İşte alternatif güzergahlar)
Yeni Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma yapılacak. Çalışma sonucunda, köprünün olası İstanbul depremine hazırlanması amaçlanıyor. Çalışmanın ilk etabı 13 Ağustos Pazar gece 00.00’da başlayacak. Köprüde tramvay seferleri hariç olmak üzere, 40 gün boyunca trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki ve 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü’nde çalışma başlayacağını açıkladı.
Üzerinde tramvay hattı bulunan köprünün, 29 yıl sonra yapılacak “Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı” ile olası İstanbul depremine hazırlanacağı kaydedildi.