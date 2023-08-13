Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı

Yeni Galata Köprüsü olası İstanbul depremine hazırlık çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında köprünün genleşme derzleri, asfaltı ve yalıtım tabakası yenilenecek. Köprüdeki güçlendirme çalışmaları birinci ve ikinci etap olmak üzere toplam 40 gün sürecek.

Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı - 1

1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki ve 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından deprem güçlendirme ve asfalt yenileme çalışmaları için trafiğe kapatıldı. 29 yıl sonra yapılacak olan güçlendirme kapsamında "Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı" çalışmaları başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı - 2

40 gün sürmesi planlanan çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabında Karaköy-Eminönü istikameti araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tramvay geçişinin kesintiye uğramayacağı çalışmanın ikinci etabında ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak ve trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı - 3

DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ KAPSAMI

Yenileme çalışmalarıyla ilgili verilen bilgide, "Planlanan çalışmalarla, köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişte yapılan asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı, bu nedenle sorunlar oluşturduğu tespit edildi. Yapılacak çalışma ile hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki bu gereksiz ağırlık alınacak. Hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak. Yine iş kapsamında, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilenecek. Yapılacak çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, olası bir depreme karşı direnci artırılacak" denildi.

Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı - 4

BİRİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI 20 GÜN SÜRECEK

20 gün sürecek birinci etap çalışmalarda, Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilerek, Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak. Daha sonra başlayacak ve yine 20 gün sürecek ikinci etap çalışmalarda ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilerek, Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak. Çalışmalardan tramvay seferleri etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergâhlardan yapılacak.

Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı - 5
Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı - 6
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