Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı
Yeni Galata Köprüsü olası İstanbul depremine hazırlık çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında köprünün genleşme derzleri, asfaltı ve yalıtım tabakası yenilenecek. Köprüdeki güçlendirme çalışmaları birinci ve ikinci etap olmak üzere toplam 40 gün sürecek.
1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki ve 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından deprem güçlendirme ve asfalt yenileme çalışmaları için trafiğe kapatıldı. 29 yıl sonra yapılacak olan güçlendirme kapsamında "Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı" çalışmaları başladı.