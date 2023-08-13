Galata Köprüsü'nde deprem güçlendirme çalışmaları başladı

DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ KAPSAMI

Yenileme çalışmalarıyla ilgili verilen bilgide, "Planlanan çalışmalarla, köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişte yapılan asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı, bu nedenle sorunlar oluşturduğu tespit edildi. Yapılacak çalışma ile hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki bu gereksiz ağırlık alınacak. Hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak. Yine iş kapsamında, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilenecek. Yapılacak çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, olası bir depreme karşı direnci artırılacak" denildi.