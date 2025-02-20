Galata Köprüsü'nde "rastgele" dedi: Kar, soğuk dinlemediler

"KAR YAĞSA DA BALIK TUTACAĞIM"

56 yaşında Binnaz Çakmaktaş, "Balık tutuyorum. Zevkle tutuyorum. Temiz hava. Balık oluyor. Çinekop istavrit aldılar şimdi. Bugün geç geldim. 06.00'da geldim. Her gün saat 02.00'de geliyorum. Kar yağsa da balık tutacağım. 15 senedir geliyorum. Hem tezgahçıyım. Hem balıkçıyım. Nisanda emekli olacağım. Balık tutmayı çok seviyorum. Ben Erzincan soğuğuna alışkım. Soğuk değil" dedi.

Çakmaktaş ile birlikte oltasını denize sallayan arkadaşları ise, "Karda balık daha güzel çıkar. Hem de sakin oluyor" diye konuştu.