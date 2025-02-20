Galata Köprüsü'nde "rastgele" dedi: Kar, soğuk dinlemediler
Kar yağışının aralıklarla etkisini artırdığı ve zaman zaman beyaza bürüdüğü İstanbul'da dondurucu soğuğa aldırmayan olta balıkçıları Galata Köprüsü'nü mesken tuttu.
Mesleğine adeta aşık olan 56 yaşındaki Binnaz Çakmaktaş de mesaisini köprüde yaptığını söyleyerek, "Kar yağsa da balık tutacağım. Balık tutmayı çok seviyorum. Ben Erzincan soğuğuna alışkım" dedi.
Megakent İstanbul son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede soğumasıyla birlikte kar da megakentte zaman zaman etkili oluyor. Olta balıkçıları ise ne kar ne de soğuk dinledi. Galata Köprüsü'nün yolunu tuttu. Köprüde oltalarını denize sallayan balıkçılar, rızıklarını beklemeye başladı.