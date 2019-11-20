Galata Kulesi ve FSM Köprüsü, Dünya Çocuk Günü'nde maviye büründü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çocuk haklarına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için UNICEF tarafından Dünya Çocuk Günü ilan edilen 20 Kasım, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.