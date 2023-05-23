Galata'da şüpheli çanta paniği

Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan bir çanta paniğe neden olmuştu.
Polisin olay yerine bomba imha uzmanı beklediği sırada, güvenlik şeridini aşan bir kişi, "Kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum." diyerek çantayı kucaklamıştı.
Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine adam çantayı vatandaşların üstüne atmıştı.
Fırlatılan çanta büyük paniğe neden olmuştu. Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak kaçmıştı.
O anların görüntüleri ortaya çıktı. Çantayı havaya atan kişi gözaltına alınmıştı. Çantadan ise çocuk bezi ve yiyecek çıkmıştı.