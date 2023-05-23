Galata'da şüpheli çanta paniği

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi Meydanı'nda bir binanın girişinde unutulan şüpheli çantayı alan adam ''Ölmek istiyorum.'' diyerek çantayı vatandaşlara fırlatınca panik yaşandı. Çevredekiler kaçarken adeta birbirlerini ezdi. Fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve çocuk bezi çıktı.

Galata'da şüpheli çanta paniği - 1

Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan bir çanta paniğe neden olmuştu.

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Polisin olay yerine bomba imha uzmanı beklediği sırada, güvenlik şeridini aşan bir kişi, "Kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum." diyerek çantayı kucaklamıştı.

Galata'da şüpheli çanta paniği - 3

Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine adam çantayı vatandaşların üstüne atmıştı.

Galata'da şüpheli çanta paniği - 4

Fırlatılan çanta büyük paniğe neden olmuştu. Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak kaçmıştı.

Galata'da şüpheli çanta paniği - 5

O anların görüntüleri ortaya çıktı. Çantayı havaya atan kişi gözaltına alınmıştı. Çantadan ise çocuk bezi ve yiyecek çıkmıştı.

Galata'da şüpheli çanta paniği - 6
Galata'da şüpheli çanta paniği - 7
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