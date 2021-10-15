Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı

Galataport İstanbul, ikinci yolcu gemisini ağırlıyor. 1 Ekim’de Bulgaristan'dan gelen Sea Dream II'den sonra bu kez Yunanistan'dan gelen yolcu gemisi Viking Sky, Galataport İstanbul rıhtımına demirledi. Yolcular iki gün kalacakları İstanbul'da başta Karaköy ve tarihi yarımada olmak üzere şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezerek şehre hem turistik hem de ekonomik anlamda hareketlilik getirecek.

Abone ol Paylaş









Haberler - İHA - ntv.com.tr - DHA 15.10.2021 - 16:15

Şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı ile kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisinden iki hafta sonra ikinci yolcu gemisini ağırlıyor. 2. TURİST GEMİSİ GALATAPORT'A BÖYLE YANAŞTI (VİDEO)

Yunanistan’dan hareket eden Viking Sky, bugün 500 yolcusuyla Galataport İstanbul limanına yanaştı. Viking Sky’ın bağlı olduğu Viking Ocean Cruises firmasının altı gemisinin ikisi Amerika’da, dördü ise Avrupa’da seyahat halinde bulunuyor.

Şirketin Avrupa sularındaki dört gemiden biri olan ve Galataport İstanbul’a gelen Viking Sky’ın yolcuları ve mürettebatı, gemi içerisinde bulunan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir laboratuvarda gerekli antijen testlerine ve ateş ölçümlerine tabi tutularak seyahat ediyor.

1 Ekim’de Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı gemiden sonra Galataport İstanbul’a demirleyen ikinci yolcu gemisi olan Viking Sky, İstanbul’da iki gün kalacak.

Eşsiz tarihi yarımada manzarasıyla şehre giriş yapan yolcuların gemiden ayrılmasının ardından, 18 Ekim’de gemi yolculuklarına İstanbul’dan başlayacak yeni yolcuları ile tekrar Kuşadası üzerinden Yunanistan’a gitmek üzere limandan ayrılacak.

VALİ YERLİKAYA: YENİ REKORLAR İÇİN HAZIRIZ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Kruvaziyer turizminin sevilen destinasyonlarından İstanbul’umuza seferler yeniden başladı. Yeni rekorlar için hazırız. Galataport Limanı’na yanaşan Viking Sky Gemisi'ndeki misafirlerimizi bekliyoruz. Turizm sektörümüze hayırlı olsun.''

İSTANBUL VE ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI Karaköy’ün devamı niteliğinde organik bir mahalle olarak hayata geçen Galataport İstanbul, mikro hedefte Karaköy’e ve Beyoğlu’na, makro hedefte ise ülke turizmine, tanıtımına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Galataport İstanbul’a yılda mürettebat dahil 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu gelmesi bekleniyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 62 dolar harcıyor. Galataport İstanbul’a gelecek kruvaziyer yolcusu turistin ortalama harcamasının 400-600 euro arasında olacağı tahmin ediliyor.

CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyer yolcularının, gemiyle uğradıkları her ülkede diğer turistlerin ortalama harcamalarının çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını ortaya koyuyor.

Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu MedCruise ile gerçekleştirdiği yoğun temaslar sonrasında kruvaziyer gemilerinin yeniden İstanbul’a gelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ayan, dünyadaki en büyük ikinci pazar konumundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği nezdinde İstanbul’u yeniden kruvaziyer gemilerinin rotasına sokma girişimlerinin sonuç vermesi ve ikinci geminin gelişi hakkında şunları söyledi:

“1 Ekim’de gelen yolcu gemisinden sonra bu kez daha büyük bir kruvaziyer gemisi olan Viking Sky’ı Galataport İstanbul’da ağırlıyoruz. Pandeminin yol açtığı iptaller ve gecikmelerin ortadan kalkmaya başlamasıyla yıllardır beklediğimiz yolcu gemisi trafiğine kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz.

Uluslararası ve ulusal tüm düzenlemeleri yerine getirdiğimiz, dünyada eşi olmayan özel kapak sistemiyle ayrılan rıhtım ve dünyada ilk kez uygulanan yer altı terminalimiz uzun bir süredir kruvaziyer şirketlerinin merceği altında. 2022 yılında farklı rotalardan, farklı segmentlerdeki kruvaziyer gemilerinden oluşan pek çok seferi limanımızda ağırlayacağız.”

MedCruise Başkanı Aris Batsoulis, Galataport İstanbul’a gemi gelişlerinin yoğun bir görüşme trafiği sonrası gerçekleştiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“MedCruise olarak bu ziyaretlerin başlaması, hatların açılması için son dönemde epey çaba harcadık. Yunanistan ve Türkiye taraflarında yetkililerle detaylı görüşmeler gerçekleştirdik. Galataport İstanbul ve Kuşadası liman yetkilileriyle teknik ve sağlık detaylarını ele aldığımız saha gezileri yaptık. Her iki liman da hem Avrupa hem de uluslararası otoritelerin açıkladığı kurallar çerçevesinde acil durum planlarına kadar her detayı planladılar, gerekli düzenlemeleri ve tedbirleri hayata geçirdiler.”

Viking Sky gemisinin acentesi İstanbul Shipping’in Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tuncay ise Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisinin gelişiyle ilgili olarak “Uzun zamandır beklediğimiz gemimizi Galataport İstanbul’da ağırlayacağımız için çok mutluyuz. 2022-2023 yılları için tüm Türkiye geneli rezervasyonlar çok iyi durumda. Viking Cruise’un gemileri kış sezonu boyunca gelmeye devam edecek” diye konuştu.

ÖZEL KAPAK SİSTEMİ SAYESİNDE SAHİL ŞERİDİ HALKA AÇIK KALACAK Galataport İstanbul’un 176 kapaktan oluşan ve yer altı terminaline bağlanan özel kapak sistemi ile geminin yanaştığı kısım gümrüklü alan ve güvenlik (ISPS) alanı ayrılarak geçici gümrüklü saha oluşturuluyor. Bu inovasyon sayesinde 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin demirlediği ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, açık olmaya devam ediyor. Yolcuların her türlü terminal, bagaj ve pasaport kontrol işlemleri dünyanın ilk yer altı terminalinde gerçekleştiriliyor.