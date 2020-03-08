Galataport Projesi'nde sona doğru

Üç bine yakın mimar, mühendisin geceli gündüzlü çalıştığı projede; ilk geminin 5 Nisan'da limana yanaşması bekleniyor.

Su seviyesinin 16 metre altına kadar uzanan yeni terminal binasında yolcular gemiden indikten sonra pasaport kontrolünden geçecek.

Galataport'ta dünyada ilk kez kapak sistemi uygulanacak. Böylece gemi olmadığı zaman 3 metrelik kapaklar indirilecek.