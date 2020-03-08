Galataport Projesi'nde sona doğru

Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan Galataport Projesi'nde birçok bina tamamlandı. Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.
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NTV Haber 08.03.2020 - 13:35
Doğuş Grubu'nun Bilgili Holding ortaklığında yürüttüğü Galataport Projesi'nde sona yaklaşılıyor.
Üç bine yakın mimar, mühendisin geceli gündüzlü çalıştığı projede; ilk geminin 5 Nisan'da limana yanaşması bekleniyor.
Galataport'ta terminal denizin altına olacak.
Su seviyesinin 16 metre altına kadar uzanan yeni terminal binasında yolcular gemiden indikten sonra pasaport kontrolünden geçecek.
Galataport'ta dünyada ilk kez kapak sistemi uygulanacak. Böylece gemi olmadığı zaman 3 metrelik kapaklar indirilecek.
İndirilen kapaklarla birlikte Karaköy'den Fındıklı'ya kadar bin 200 metrelik sahil halka açılacak.
Galataport'ta ayrıca; otel, müze, restoran, mağaza ve ofisleriyle 'Yaşam alanı' diye nitelendiriliyor.
Kruvaziyer şirketleri de rotalarına İstanbul'u tekrar koydu.
Yıl sonuna kadar yaklaşık 100 yolcu gemisinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
2021 için de 200 gemi rezevasyon yaptırdı.
Projenin İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist getirmesi bekleniyor.
Tam kapasite ile faaliyete başladığı zaman Galataport yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.
Projenin Türk ekonomisine yılda 1 milyar dolar gelir getireceği hesaplanıyor.
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