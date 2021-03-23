Galataport'ta sona yaklaşılıyor

DHA 23.03.2021 - 12:39
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı.
Galataport projesinin otelleri, kafeteryaları restoranlarıyla İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandırması planlanıyor.
Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak.
Galataport liman projesi tamamlandığında terminal binası eskisinin iki katı büyüklüğünde olacak.
Terminal binası dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile yer altında 29 bin metrekarede kurgulandı.
Su seviyesinin 16 metre altına kadar uzanan yeni terminal binasında yolcular gemiden indikten sonra pasaport kontrolünden geçecek.
Buradan kontroller tamamlandıktan sonra şehri dolaşmaya çıkabilecekler. Projeyle Tophane Meydanı'nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması da planlanıyor.
Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak.
Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak.
Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.