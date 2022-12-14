Galatasaray Adası’nın atıl kısmı reklam panolarıyla kapatıldı

ADANIN YIKIMI

Galatasaray Ada’sında kaçak yapılaşma olduğu iddia edilmiş ve bundan dolayı Ada’nın işletmecisine Ada’yı tahliye etmesi için uyarı gönderilmişti.

Ancak Ada işletmecisi uyarıyı dikkate almayarak Ada’yı işletmeye devam etti. 28 Mayıs 2017 tarihinde görevliler tarafından, yıkımı gerçekleştirecek araçlar gemi ile Ada’nın yakınına taşınmış ve yıkım başlamıştır.