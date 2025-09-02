"Galatasaray 'Çakır' keyif" (2 Eylül spor manşetleri)
Günün spor manşetlerinde, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. 2 Eylül 2025 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haberlerine, 1 dakikada göz atın.
