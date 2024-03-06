Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun önünü kesenler suç makinesi çıktı: 4 kişi gözaltında
Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun otomobilinin önünü yol verme tartışması nedeniyle kesen şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, taksirle adam öldürmek, kasten yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilip elendiği maçın ardından trafik tartışmasında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun önünü kesen 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Olay 29 Şubat akşamı, Zeytinburnu’nda yaşandı.Fatih Karagümrük maçının ardından evine doğru otomobiliyle yola çıkan Kerem Aktürkoğlu, bir başka otomobilin içinde bulunanlarla Haliç Köprüsü üzerinde başlayan Zeytinburnu’nda sonlanan yol verme tartışması yaşadı.