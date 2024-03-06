Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun önünü kesenler suç makinesi çıktı: 4 kişi gözaltında

Polis yaptığı incelemede, olaydan sonra kaçan otomobilin plakasını ve içindekilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler K.D., M.K., S.T. ve A.O. olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.