Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı

Baba Serkan Kurt, “Oğlum, Galatasaray maçını izleme hayaliyle günler öncesinden hazırlık yapmıştı. Evde sarı-kırmızı ne varsa yanına aldı. Ancak Susurluk’ta TIR ile çarpıştık ve ağır bir kaza geçirdik. Oğlum ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşadığımız acıyı anlatmak çok zor.” dedi.

Yiğit’in beyin ölümünün gerçekleşmesiyle organlarını bağışlama kararı aldıklarını anlatan acılı baba, “Yiğit’in kalbi başka bir bedende atacak. Bu bizim için bir umut oldu.” ifadelerini kullandı.