Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı
Bodrum’da yaşayan 9 yaşındkai Yiğit Kurt, taraftarı olduğu Galatasaray’ın Totthenam maçını izlemek için babası Serkan Kurt’la İstanbul’a giderken meydana gelen kazada yaralandı. Tedavi altına alınan Yiğit’in beş gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Galatasaray Spor Okulu’nun futbolcusu olan Kurt'un organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yiğit Kurt’un kalbinin Ankara’da tedavi gören ve kalp nakli bekleyen aynı yaştaki bir çocuğu nakledileceği öğrenildi. Acılı ailenin ise tek bir isteği var. Anne Pınar Kurt, oğlunun çok sevdiği Galatasaraylı futbolculardan birinin cenazeye katılmasını istiyor.
Bodrum’da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu’nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul’daki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım’da otomobille yola çıktı.
Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir TIR’la çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt’un dün beyin ölümü gerçekleşti.
Kurt ailesi Galatasaray hayranı Yiğit’in organlarını bağışlama kararı aldı.