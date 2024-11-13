Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı

Bodrum’da yaşayan 9 yaşındkai Yiğit Kurt, taraftarı olduğu Galatasaray’ın Totthenam maçını izlemek için babası Serkan Kurt’la İstanbul’a giderken meydana gelen kazada yaralandı. Tedavi altına alınan Yiğit’in beş gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Galatasaray Spor Okulu’nun futbolcusu olan Kurt'un organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yiğit Kurt’un kalbinin Ankara’da tedavi gören ve kalp nakli bekleyen aynı yaştaki bir çocuğu nakledileceği öğrenildi. Acılı ailenin ise tek bir isteği var. Anne Pınar Kurt, oğlunun çok sevdiği Galatasaraylı futbolculardan birinin cenazeye katılmasını istiyor.

Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı - 1

Bodrum’da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu’nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul’daki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım’da otomobille yola çıktı.

Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir TIR’la çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt’un dün beyin ölümü gerçekleşti.

Kurt ailesi Galatasaray hayranı Yiğit’in organlarını bağışlama kararı aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı - 2

Baba Serkan Kurt, “Oğlum, Galatasaray maçını izleme hayaliyle günler öncesinden hazırlık yapmıştı. Evde sarı-kırmızı ne varsa yanına aldı. Ancak Susurluk’ta TIR ile çarpıştık ve ağır bir kaza geçirdik. Oğlum ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşadığımız acıyı anlatmak çok zor.” dedi.

Yiğit’in beyin ölümünün gerçekleşmesiyle organlarını bağışlama kararı aldıklarını anlatan acılı baba, “Yiğit’in kalbi başka bir bedende atacak. Bu bizim için bir umut oldu.” ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı - 3

“MAALESEF STADA GÖTÜREMEDİM”

Serkan Kurt, oğlunun sarı-kırmızılı ekibe karşı duyduğu sevgiyi gözyaşları içinde anlatırken, “Yiğit, koyu bir Galatasaraylıydı, Icardi ve Mertens gibi yıldızları görmek istiyordu. Maalesef stada götüremedim. Şimdi tek isteğim, oğlumun son yolculuğunda bu futbolcuların bizimle olmaları.” dedi.

Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı - 4

Makam aracıyla aynı yönde seyir halindeki Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da kazayı görüp, ekiplere destek verdiğini dile getiren Kurt, “Vali olduğunu sonradan öğrendiğim bir kişinin korumaları bize yardımcı oldu. Allah razı olsun, bizimle çok ilgilendiler. Kendisine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı - 5

“OĞLUMUN SON ARZUSUNU GERÇEKLEŞTİRİN”

Oğlunun Galatasaray aşığı olduğunu dile getiren ve sevdiği futbolcular televizyon ekranındayken yanına geçip, fotoğraf çektirdiğini gözyaşlarıyla anlatan anne Pınar Kurt ise “Oğlumun cenazesine Galatasaray futbolcularının katılmasını istiyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum, oğlum onları görmedi ama son yolculuğunda yanında olmalarını diliyorum. En azından biri cenazesine katılsın.” diye konuştu.

Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı - 6

YAŞITINA UMUT OLACAK

Kurt’un kalbinin Ankara’da tedavi gören ve kalp nakli bekleyen aynı yaştaki bir çocuğa nakledileceği öğrenildi.

Galatasaraylı Yiğit yaşıtına umut oldu: Acılı anneden sarı-kırmızılı futbolculara gözyaşları içinde çağrı - 7

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşamını yitiren Yiğit’le ilgili bir açıklama yayımladı.

“Yiğit Kurt’un vefat haberi bizi derinden üzmüştür.” denilen açıklamada, Yiğit’in yarın Bitez Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, “Kurt ailesine acı kayıpları için başsağlığı diliyor, tedavi altında olan baba Serkan Kurt’a da acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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