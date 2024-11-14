Galatasaraylı Yiğit’e gözyaşlarıyla veda
Galatasaray’ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı için babasıyla Bodrum’dan çıktığı yolda trafik kazası geçirip yaşamını yitiren 9 yaşındaki Yiğit Kurt, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu sarı-kırmızılı bayrağa sarılan Yiğit, gözyaşları içinde toprağa verilirken, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, acılı aileyi arayarak taziyelerini iletti.
Bodrum’da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu’nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul’daki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım’da otomobille yola çıktı.
Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir TIR’la çarpıştı.
Kazada yaralanan Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt’un önceki beyin ölümü gerçekleşti.9 yaşındaki Kurt’un organları, ailesi tarafından bağışlandı.