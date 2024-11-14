Galatasaraylı Yiğit’e gözyaşlarıyla veda

Galatasaray’ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı için babasıyla Bodrum’dan çıktığı yolda trafik kazası geçirip yaşamını yitiren 9 yaşındaki Yiğit Kurt, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu sarı-kırmızılı bayrağa sarılan Yiğit, gözyaşları içinde toprağa verilirken, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, acılı aileyi arayarak taziyelerini iletti.

Galatasaraylı Yiğit’e gözyaşlarıyla veda - 1

Bodrum’da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu’nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul’daki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım’da otomobille yola çıktı.

Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir TIR’la çarpıştı.

Kazada yaralanan Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt’un önceki beyin ölümü gerçekleşti.

9 yaşındaki Kurt’un organları, ailesi tarafından bağışlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Galatasaraylı Yiğit’e gözyaşlarıyla veda - 2

TABUTU GALATASARAY BAYRAĞINA SARILDI

Kurt için bugün Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi’nde öğle vakti cenaze düzenlendi.

Cenazeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, babası Serkan Kurt, annesi Pınar Kurt, yakınları ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.
Galatasaraylı Yiğit’e gözyaşlarıyla veda - 3

Anne Pınar Kurt ve baba Serkan Kurt, güçlükle ayakta dururken anneyi ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Kurt çifti, oğullarının tabutu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaraylı Yiğit’e gözyaşlarıyla veda - 4

Serkan Kurt’un başında sargı ve boyunlukla katıldığı cenazede Yiğit Kurt’un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kurt’un cenazesi Bitez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Galatasaraylı Yiğit’e gözyaşlarıyla veda - 5

ÖZBEK VE BURUK’TAN TAZİYE TELEFONU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk’un aileyi arayarak taziyelerini ilettiği belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 23 Kasım’da Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesi Yiğit Kurt’un mezarını ziyaret edeceği ifade edildi.
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