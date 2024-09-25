Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgileri)

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 319. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgilerini derledik...

Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgileri) - 1

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bugün Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

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Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgileri) - 2

GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Eylül Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgileri) - 3

KADRODA ÜÇ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgileri) - 4

PAOK GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU

Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

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