Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgileri)
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 319. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç bilgilerini derledik...
Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bugün Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.