Galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı

Konya’nın Karatay ilçesinde galericilik yapan Hasan Yıldız ve ortağı Fırat Yarsa, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Yıldız ve Yarsa, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı - 1

Konya’da galerici ortaklar iş yerlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesindeki Hekim Gaznevi Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 1 kişi, otomobille iş yerine gelerek Hasan Yıldız ile Fırat Yarsa’nın üzerine tabancayla ateş açıp kaçtı.

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Galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı - 2

Ayaklarından yaralanan 2 kişi, otomobille yakındaki özel bir hastaneye giderek, tedaviye alındı.

Galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı - 4

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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