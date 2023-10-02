Galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı
Konya’nın Karatay ilçesinde galericilik yapan Hasan Yıldız ve ortağı Fırat Yarsa, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Yıldız ve Yarsa, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Konya’da galerici ortaklar iş yerlerinde silahlı saldırıya uğradı.Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesindeki Hekim Gaznevi Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 1 kişi, otomobille iş yerine gelerek Hasan Yıldız ile Fırat Yarsa’nın üzerine tabancayla ateş açıp kaçtı.