Gambiyalı Sağlam, Türkiye'de askerlik yapmaya hazırlanıyor
Gambiya'da doğup büyüyen Fatih Sağlam, askerlik vazifesini vatanında yapmaya hazırlanıyor; Türkiye'de dil ve askeri eğitim alan, Gambiya ordusunda görevli Yüzbaşı Abdoulie Darboe, komutanlarıyla Türkçe konuşuyor.
Babası Hamdi Sağlam'ın 1999 Marmara Depremi sonrası Gambiya'ya taşınmasının ardından bu ülkede dünyaya gelen siyahi Sağlam ile Gambiyalı Yüzbaşı Darboe, AA muhabirine konuştu.
Baba Hamdi Sağlam, 26 yıldır Gambiya'da yaşadığını, oğlunun da burada dünyaya geldiğini belirterek, "Kerestecilik yapıyordum, sonra o işi bırakıp geri döndüm Türkiye'ye. İki sene sonra tekrar geldim. Marangozluk makineleri satıyordum, Batı Afrika'nın birçok yerine sattım." dedi.
Şimdi hidrolik iş makineleriyle ilgilendiğini dile getiren Sağlam, "Oğlum Fatih, seneye Türkiye'ye askere gidecek. Askerden dönünce işimi oğlum devralıp devam edecek, ben de Türkiye'ye döneceğim." şeklinde konuştu.