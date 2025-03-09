Gambiyalı Sağlam, Türkiye'de askerlik yapmaya hazırlanıyor

Türkiye'de aldığı eğitimle Gambiyalı askerleri eğitti



Gambiya ordusunda birlik komutanı Yüzbaşı Darboe de askeri eğitimini Türkiye'de aldığını söyledi.



Darboe, 2006'da Türkiye'ye gittiğini kaydederek, "Küçükyalı'da Türkçe öğrendim. 9 ay orada kaldım, sonra Ankara'ya gittim. Jandarma okullarında dersler aldım. Bir yıl sonra İzmir Foça'ya geçtim ve orada komando oldum. 2009'da eğitimimi tamamlayıp geri geldim." dedi.



Türkiye'dekilerle sürekli konuşarak pratik yaptığını anlatan Darboe, "Türkiye'yi çok seviyorum. İkinci ülkem olarak Türkiye'yi seçip kalbime yazdım. Türkiye'de insanlar çok sıcakkanlı ve orada kaldığımda çok rahattım, hiç sıkıntı yaşamadım." ifadelerini kullandı.



Temel askerlik ve komando eğitimi alan Darboe, Türkiye'den ülkesine döndükten sonra Gambiyalı askerlere eğitim verdiğini dile getirdi.



Türkiye'ye askeri eğitim almak için giden çok fazla Gambiyalının olduğuna dikkati çeken Darboe, "Buraya geldikten sonra güzel işler yaptım. Birliğimdeki bütün askerlerime eğitim verip Türkiye ile ilgili güzel şeyler anlattım." diye konuştu.