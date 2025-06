Yahaya, "Buradan gitsem bile Rize her zaman kalbimde farklı bir yer olacak. 7 senedir burada yaşıyorum ve insanlar bana o kadar iyi davrandı ki Rizeli gibi hissediyorum. Gana’ya gitsem yabancı gibi olurum yani. Açıkçası biraz hızlı geçti burada zaman şu an bitmesini istemiyorum. Gerçekten Rize gibi memleket yok ve artık Rize benim için memleket meselesi. Buradan gitsem bile her daim buraya tekrar tekrar geri geleceğim. Artık başkalarına yerimi bırakıyorum ama her zaman Rize’nin horoncusu olarak kalacağım inşallah" dedi.