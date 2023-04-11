Gara Şehitleri davası: 2 teröriste 17 kez ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme, Geçgel ve Acer'e "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine ilişkin "kişiye yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmek" suçundan 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.