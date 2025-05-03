Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu sona erdi

Garanti Bankası, 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren bazı erişim sıkıntılarıyla gündeme gelmişti. Kurumun mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu, kullanıcıların uygulamaya girmesinin ve işlem yapmasının engellemişti. Bankanın uygulamasına erişim sorunu 3 Mayıs sabah saatlerinde sona erdi.

Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu sona erdi - 1

Garanti BBVA mobil uygulaması erişim sorunuyla gündeme gelmişti. Yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, banka müşterileri tarafından "Garanti Bankası'na ne oldu, çöktü mü? Garanti Bankası BBVA mobil çöktü mü?" gibi aramalar artmıştı. Kurumun mobil uygulamasında yaşanan erişim sorununun sona erdiği açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu sona erdi - 2

Garanti Bankası sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." denildi.

Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu sona erdi - 3

HATA EKRANI

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri; "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaşıyordu.

Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu sona erdi - 4

ŞİKAYETLERİN ÇOĞU MOBİL BANKACILIKLA İLGİLİYDİ

Garanti BBVA müşterileri Downdetector üzerinde yoğun şekilde erişim sorunları bildirdi.

Şikayetlerin çoğu mobil bankacılık uygulamasına girişte yaşanan kesintiler ve internet şubesine erişim hatalarıyla ilgiliydi.

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