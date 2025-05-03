Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu sona erdi
Garanti Bankası, 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren bazı erişim sıkıntılarıyla gündeme gelmişti. Kurumun mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu, kullanıcıların uygulamaya girmesinin ve işlem yapmasının engellemişti. Bankanın uygulamasına erişim sorunu 3 Mayıs sabah saatlerinde sona erdi.
Garanti BBVA mobil uygulaması erişim sorunuyla gündeme gelmişti. Yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, banka müşterileri tarafından "Garanti Bankası'na ne oldu, çöktü mü? Garanti Bankası BBVA mobil çöktü mü?" gibi aramalar artmıştı. Kurumun mobil uygulamasında yaşanan erişim sorununun sona erdiği açıklandı.