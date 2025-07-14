Gardırop içinde tost yapıp satıyorlar: 2 gençten girişimcilik örneği
Eskişehir'de harçlılarını çıkarmak için tost yapıp satmak isteyen 24 yaşındaki 2 genç, 25 bin lirayı bulan seyyar tezgâha maddi güçleri yetmediği için 2'nci el aldıkları gardıroba tekerlek takıp, içerisine tost makinası ve mutfak tüpü yerleştirerek 7 bin lira maliyetle ticarete atıldı.
Eskişehir'de yaşayan 24 yaşlarındaki Hüseyin Keser ve Hasan Enes Tekin, ilginç bir girişimcilik örneği gösterdi. Harçlıklarını çıkarmak isteyen 2 arkadaş tost satmaya karar verdi.