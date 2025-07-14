Gardırop içinde tost yapıp satıyorlar: 2 gençten girişimcilik örneği

Fikrin nasıl geldiğini ve gardırobu nasıl tezgâha dönüştürdüklerini aktaran Hüseyin Keser, "Seyyar tezgahlar biraz pahalı, internetten olsun, gerek başka platformlardan baktık, bütçeyi aşıyordu. Bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Spotçudan aldık, bir tekerlek alıp taktık. Böyle bir şey oldu yani. Harçlığımızı çıkarıyoruz ve büyütmek istiyoruz tabii ki; dükkan olur, farklı bir şeyler olur. Yaklaşık bir haftadır böyle. İnsanlar, soruyorlar, dikkatlerini çekiyor gardırop olması. Hatta isim düşündük biz Gardırop Tost diye, bunun üstünden ilerleyelim diye düşündük. Böyle dikkat çekiyor yani. Yaklaşık 7 bin liraya falan mal oldu, sırf seyyar tezgaha 25 bin lira istiyorlardı, içindekiler hariç yani. İşimiz bittikten sonra eve götürüyoruz, akşam oldu mu tekrar buraya taşıyoruz. Tost ile ayranı 80 TL'den satıyoruz" dedi.