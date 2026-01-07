Gardıroptan hukuk dersi veren avukata savcılık soruşturması
07.01.2026 10:09
Son Güncelleme: 07.01.2026 10:34
NTV - Haber Merkezi
Bir yandan giyinip bir yandan da hukuk tavsiyeleri veren avukat için soruşturma başlatıldı. "Tehdit eden adamı bana gönder. Velayeti de nafakayı da alırım." gibi garip ifadeler kullanan avukata Adalet Bakanı da tepki gösterdi. Avukatların meslekleriyle ilgisiz açıklamaları üzerine geçtiğimiz günlerde yasal düzenleme yapılmıştı.
Hem kombin hem de hukuki tavsiye verdiği videoları sosyal medyasına yükleyen avukat için harekete geçildi.
İzmirli avukat özellikle boşanmalara yönelik ifadeleriyle tepkileri üzerine çekince soruşturma başlatıldı.
İzmir Barosu’na kayıtlı Avukat Perihan İlke Demir’in sosyal medya paylaşımları için, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma, baro tarafından da disiplin süreci başlatıldı.
SAVCILIKTAN SORUŞTURMA
Yoğun tepki çeken görüntülerin ardından Adalet Bakanı Tunç, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, avukatın ise yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini belirten Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesine vurgu yaptı.
Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluğun, avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni güçlendirmeyi de gerektirdiğini bildiren Tunç, "Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfi biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum, toplumun adalete olan inancına zarar verir." ifadesini kullandı.
İZMİR BAROSU'NDAN DİSİPLİN SÜRECİ
Tunç, Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesinin, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas aldığını belirterek, şunları kaydetti:
“Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosuna kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır.”
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı videoda "boşanma davası" konusunu ele alırken üzerini değiştirdiği ve "Tehdit eden adamı bana gönder. Velayeti de nafakayı da alırım. Sen sadece parlamaya bak." dediği görüldü.
Demir'in videosu kısa süre içinde gündem oldu.
YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI
İzmir Barosu, daha önce yaptığı bir açıklamada, Avukatlık Yasası'nda, bu tür mesleğiyle ilgisiz konularla ilgilenen ve mesleğine uygun davranmayan avukatlara için yasal düzenleme yapıldığına ilişkin haberlere tepki göstermişti. Baronun, açıklamasında, “Avukatlık meslek kuralları kolektif bir itibar mesleği olan avukatlığın bu yönünü korumak ve geliştirmekle birlikte kamu hizmeti yönü nedeniyle de büyük bir öneme sahiptir. ” denilmişti.
Avukatlık Yasasında yapılan değişiklikle, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmamaları, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamaları, müvekkillerini yormamalarını amaçlıyordu. Düzenlemeye göre, şu durumlarda, aykırı davranışa göre avukatlara uyarma, kınama veya disiplin cezalarından birisi verilecek;
- Mesleki çalışmalarında hukukla ve kanunla ilgisiz açıklamada bulunmak
-Meslektaşlarıyla ilişkilerinde meslek dayanışması ve onuruna uymayan davranışlarda bulunmak
- Yargı görevini yapanlarla ilişkilerinde dikkatsiz olmak
- Adliye birimleriyle ilişkilerinde meslek vakarına aykırı davranmak
- İddia ve savunma hukuku dışına çıkarak, anlaşmazlığın tarafı haline geldiği izlenimi yaratmak
- Bulunduğu mevki nedeniyle avukatlık mesleğinde avantaj sağlayamaya çalışmak
-Reklam yasağını ihlal etmek, kendisinin ve mesleğinin itibarını ve toplumun mesleğe güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmak
-Avukatlıkla ilgisiz ve mesleğin onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşmak