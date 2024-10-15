Gasilhanede panik! Cenaze yıkanırken gözlerini açtı
İstanbul’un Fatih ilçesinde cenaze sırasında ölmediği anlaşılan kişinin ardından Hatay'da da ilginç bir olay yaşandı. Bu sefer, bir yıldır kanserle mücadele eden Necah Abu Hıdır'ın suyla temasında gasilhanede gözlerini açması paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin gasilhanede ve hastanede yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu kadının ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.
İstanbul’da cenaze namazında ölmediği ortaya çıkan adamın ardından ilginç bir olay da Hatay'da gerçekleşti.
Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 60 yaşındaki Necah Abu Hıdır, bir yıldır mide kanseriyle mücadele ettikten sonra durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı.