Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya, Alzheimer hastası ve kimsesiz olan 78 yaşındaki adamın vasiliğini istediği, maaşını ve maaş kartını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhtar, adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya (44), Alzheimer hastası ve kimsesiz Doğan Z.'nin (78) evine sık sık giderek vasiliğini almak için baskı yapmaya başladı.