Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı

MAAŞINI VE KARTINI GASBETTİ İDDİASI

Bu sırada Fazilet Ç.'yi iten muhtar Aysel Kılıçkaya, Doğan Z.'nin çantasından maaşını ve maaş kartını alarak evden çıktı. Olayın ardından Doğan Z. ve Fazilet Ç.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis çalışma başlattı.



Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinin çalışması sonucu muhtar Aysel Kılıçkaya gözaltına alındı.