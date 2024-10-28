Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya, Alzheimer hastası ve kimsesiz olan 78 yaşındaki adamın vasiliğini istediği, maaşını ve maaş kartını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhtar, adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı - 1

İstanbul Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya (44), Alzheimer hastası ve kimsesiz Doğan Z.'nin (78) evine sık sık giderek vasiliğini almak için baskı yapmaya başladı.

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Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı - 2

Olay günü Doğan Z.'nin yanına ihtiyaçlarını karşılaşmak için gelen 30 yıllık arkadaşı Fazilet Ç. (68), muhtar Aysel Kılıçkaya ile karşılaştı.

Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı - 3

Doğan Z.'nin vasiliğini istediğini duyan Fazilet Ç. ile muhtar Kılıçkaya arasında tartışma yaşandı.

Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı - 4

MAAŞINI VE KARTINI GASBETTİ İDDİASI

Bu sırada Fazilet Ç.'yi iten muhtar Aysel Kılıçkaya, Doğan Z.'nin çantasından maaşını ve maaş kartını alarak evden çıktı. Olayın ardından Doğan Z. ve Fazilet Ç.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis çalışma başlattı.

Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinin çalışması sonucu muhtar Aysel Kılıçkaya gözaltına alındı.

Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı - 5

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden Kılıçkaya, "gasp" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Aysel Kılıçkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhtarın iki adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca muhtarın cep telefonuna savcılık talimatıyla el koyulduğu da öğrenildi.

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