Gassal dizisi ilham kaynağı oldu: Dijital bağımlılığa böyle dikkat çektiler
Türkiye’nin gündemdeki dizilerinden Gassal, dijital bağımlılığa dikkat çekmek isteyen öğretmen ve öğrencilere ilham kaynağı oldu.
Gassal Baki’nin kara komik hikayesinin anlatıldığı dizi aynı zamanda toplumsal mesajlarıyla birçok kesime ilham kaynağı oluyor.
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri, Gassal dizisinden esinlenerek dijital bağımlılığı anlatan bir klip çekti.
Gassal dizisinin müziğinin de kullanıldığı klipte, öğretmen ile öğrenci arasındaki cep telefonunu kullanmama diyaloğu yer aldı.