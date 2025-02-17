Gassal dizisi ilham kaynağı oldu: Dijital bağımlılığa böyle dikkat çektiler

Öğrenci Hasan Hüseyin Kalkan ise "En başta üniversiteye hazırlanan biz öğrenciler olarak hayatımıza giren telefonların çok büyük bir engel olduğunu düşünündük. Tabi güzel yanları da var ama engel olduğunu düşündük en başta. Bu klibi çekerek telefondan biraz uzak durmalarını istedik. En başta hocamızın fikriydi tabi. Güzel bir çekim olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.