Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor

Gastronomi kenti Gaziantep'te geleneksel yemeklerinin vazgeçilmezi ve dünya mutfaklarının tercihi haline gelen sebze kurutmalık sezonu devam ederken, kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.

Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 1

Gaziantep'te kışın tüketilmek amacıyla yaz aylarından itibaren hazırlanan ve son yıllarda da önemli bir ihraç ürünü haline dönüşerek dünya mutfaklarında yerini alan kurutmalık sebze sezonu devam ediyor.

Tahta tezgahlara asılan ve adeta görsel şölen oluşturan kurutmalık acı biberler, şehrin tepelerini yeşil ve kırmızıya bürüdü.


Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 2

Haziran ayının ilk günlerinde başlayan kurutmalık sebze sezonu ekim ayının sonlarına kadar devam ediyor. Biberler havaların sıcaklığına göre 7 ile 10 günde kuruduktan sonra paketleniyor.


Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 3

YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİLİYOR

40 dereceyi aşan sıcaklık altında özenle hazırlanan ve paketlenen kurutmalık biberler, daha sonrasında ise sofralardaki lezzete tat katmak için Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kurutmalık biberler çeşitli ülkelere de ihraç ediliyor. Kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kurutmalık biberin 50 adetlik demeti 150 ile 200 TL arasında satılıyor.


Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 4

Kurutmalık sebze üreticisi İbrahim Halil Çay, bu yıl sezonunun iyi geçtiğini söyledi. Çay, Gaziantep'in eşsiz mutfak lezzetlerinin başında gelen ve genelde de dolma yapımında kullanılan kurutmalıkların gastronominin temelini oluşturduğunu belirtti.

Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 5

Kurutmalık sebze sezonunun başlaması ile kentin yüksek yerlerinde renk cümbüşü oluştuğunu dile getiren Çay, "Hayat şartları nedeniyle ekmeğimizi yakıcı güneşten ve acı biberden çıkarıyoruz. Çünkü biz böyle alıştık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Hava ne kadar sıcakta olsa ve biber acı da olsa ekmek parası için işimizi severek yapıyoruz'' diye konuştu.

Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 6
Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 7
Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 8
Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor - 9
