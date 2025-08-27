Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor
Gastronomi kenti Gaziantep'te geleneksel yemeklerinin vazgeçilmezi ve dünya mutfaklarının tercihi haline gelen sebze kurutmalık sezonu devam ederken, kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
Gaziantep'te kışın tüketilmek amacıyla yaz aylarından itibaren hazırlanan ve son yıllarda da önemli bir ihraç ürünü haline dönüşerek dünya mutfaklarında yerini alan kurutmalık sebze sezonu devam ediyor.
Tahta tezgahlara asılan ve adeta görsel şölen oluşturan kurutmalık acı biberler, şehrin tepelerini yeşil ve kırmızıya bürüdü.