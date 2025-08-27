Gastronomi kentinde güneşe bırakılan kurutmalıklar eşsiz görüntüler oluşturuyor

Kurutmalık sebze sezonunun başlaması ile kentin yüksek yerlerinde renk cümbüşü oluştuğunu dile getiren Çay, "Hayat şartları nedeniyle ekmeğimizi yakıcı güneşten ve acı biberden çıkarıyoruz. Çünkü biz böyle alıştık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Hava ne kadar sıcakta olsa ve biber acı da olsa ekmek parası için işimizi severek yapıyoruz'' diye konuştu.