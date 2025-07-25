Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? Damla Kent projesiyle gündemde

Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu fırsattan yararlanamayan yatırımcılar için gayrimenkul sertifikaları önemli bir alternatif sunuyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine ortak olabilmesini sağlayan alternatif bir yatırım modeli olarak öne çıkıyor. Bu sistem, küçük yatırımcıya büyük projelere ortak olma imkânı veriyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası tam olarak nedir, nasıl alınır?

Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? Damla Kent projesiyle gündemde - 1

Gayrimenkul Sertifikası, yatırım yapmak isteyen vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Emlak Konutun Başakşehir'de inşa edeceği Damla Kent projesine dayalı olarak ihraç edilecek sertifikalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul güvencesi altında yatırımcılara sunuluyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası tam olarak nedir, nasıl alınır?

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Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? Damla Kent projesiyle gündemde - 2

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul'da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır

Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? Damla Kent projesiyle gündemde - 3

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.

Sertifikalar, yüzde 25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifikayla sınırlı olup, üst limit bulunmuyor. Yatırımcılar diledikleri kadar sertifika alarak sistemde yer alabilecek.

Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? Damla Kent projesiyle gündemde - 4

SERTİFİKA HANGİ PROJEYE AİT OLACAK?

Sertifika ihracına konu olan Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek İstanbul'un yeni yaşam merkezi içinde yer alıyor. Proje 379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

İlk etapta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025'te başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

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