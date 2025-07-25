Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? Damla Kent projesiyle gündemde
Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu fırsattan yararlanamayan yatırımcılar için gayrimenkul sertifikaları önemli bir alternatif sunuyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine ortak olabilmesini sağlayan alternatif bir yatırım modeli olarak öne çıkıyor. Bu sistem, küçük yatırımcıya büyük projelere ortak olma imkânı veriyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası tam olarak nedir, nasıl alınır?
Gayrimenkul Sertifikası, yatırım yapmak isteyen vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Emlak Konutun Başakşehir'de inşa edeceği Damla Kent projesine dayalı olarak ihraç edilecek sertifikalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul güvencesi altında yatırımcılara sunuluyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası tam olarak nedir, nasıl alınır?