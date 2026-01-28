Gaz dedektörü altı kişilik aileyi kurtardı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki katlı bir evde gaz dedektörü alarm verdi, yüksek miktarda metan gazı tespit edildi. 6 kişilik aile, alarm sayesinde zehirlenmekten kurtuldu.

Kırlak ailesinin evindeki doğalgaz kombisine gaz dedektörü takılıydı. Herhangi bir gaz sızıntısını anında tespit edebilen bu dedektör, peş peşe alarm vermeye başladı.