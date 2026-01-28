Gaz dedektörü altı kişilik aileyi kurtardı
28.01.2026 15:40
AA
Zonguldak'ta kombiye takılan gaz dedektörü altı kişilik bir ailenin hayatını kurtardı. Dedektör peş peşe alarm verince evde inceleme yapıldı, yüksek miktarda metan gazına rastlandı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki katlı bir evde gaz dedektörü alarm verdi, yüksek miktarda metan gazı tespit edildi. 6 kişilik aile, alarm sayesinde zehirlenmekten kurtuldu.
Kırlak ailesinin evindeki doğalgaz kombisine gaz dedektörü takılıydı. Herhangi bir gaz sızıntısını anında tespit edebilen bu dedektör, peş peşe alarm vermeye başladı.
Aile, durumu doğalgaz dağıtım şirketine bildirdi. Eve giden ekipler, inceleme başlattı. Ancak doğalgaz hattında kaçak yoktu. Bunun üzerine ayrıntılı ölçüm yapıldı.
Evin içinde ve bahçesinde yüksek miktarda metan gazına rastlandı.
Doğalgazı kesilen ev tahliye edilirken, binada yaşayan 6 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.
Evin önünde ve yakınlarında, kapatılan eski kömür ocaklarının havalandırma bacalarının ve giriş çıkış tünellerinin olduğu öğrenilmesi üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri inceleme başlattı.
Evin bulunduğu alana güvenlik amacıyla şerit çekildi. Harita üzerinden bölgede eski bir maden ocağı olup olmadığı araştırılıyor, zemin yapısı inceleniyor.
Metan gazının kaynağı, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.