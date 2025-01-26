Gaza fazla basınca apartman boşluğuna düştü!

GAZA FAZLA BASINCA BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Kaza sonucu cipin içerisinde sıkışan Betin Akay için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredekiler tarafından kurtarılan ve yara almayan Akay'ın kontrollerini sağlık ekipleri yaptı.



İtfaiye ekipleri de olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Betin Akay'ın yapılan alkol testinde alkollü olmadığı tespit edildi. Boşluğa düşen araç ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkartılarak emniyet otoparkına götürüldü.