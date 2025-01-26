Gaza fazla basınca apartman boşluğuna düştü!
Beşiktaş'ta bir site içerisinde geri giden cip bina boşluğuna düştü. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan 85 yaşındaki sürücü Betin Akay kazayı yara almadan atlattı.
Kaza 23 Ocak Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan Naile Sultan Korusu sitesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki evinden çıkan Betin Akay, cipine bindi. Akay ardından geri vitesteki cipte gaza fazla basınca araç kontrolden çıktı. Park halindeki otomobile çarpan cip ardından bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.