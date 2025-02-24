Gaz çıkışı bir haftadır sürüyor: TÜBİTAK numune aldı, ekiplerin bekleyişi devam ediyor
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, yedi gündür yanmaya devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) uzman ekip, olay yerine gelip örnekler aldı. Numuneler üzerindeki inceleme sürerken, ekiplerin olay yerindeki bekleyişi de sürüyor.
Kocaeli’de ortaya çıkan metan gazı, bir haftadır yanmaya devam ediyor.
Kartepe’de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi’ndeki Bedir Sokak’ta devam eden metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.