Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'a veda
Anadolu Ajansı, DHA
Konya'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Cüneyt Cebenoyan, son yolculuğuna uğurlandı.
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1Cüneyt Cebenoyan için görev yaptığı Mecidiyeköy'deki Birgün Gazetesi önünde tören düzenlendi.
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Törene Cebenoyan’ın ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, gazeteci-yazar Hayri Kozanoğlu, gazeteci Oğuzhan Müftüoğlu ile oyuncular Ercan Kesal ve Cengiz Atay da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ise telefonla Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan’a taziye dileklerini iletti.
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Törenin ardından Cüneyt Cebenoyan’ın naaşı alkışlarla cenaze töreninin yapılacağı Zincirlikuyu Camisi’ne götürüldü. Aynı kazada yaralanan Cebenoyan'ın eşi Ayşegül Cebenoyan ile kızı Elif, törende taziyeleri kabul etti.
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BirGün Gazetesi önünde düzenlenen törende Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan, kızı Elif Cebenoyan, Sinema Yazarları Derneği(SİYAD) adına Necla Algan ve BirGün Gazetesi yayın yönetmeni İbrahim Aydın konuşma yaptı.
Ayşegül Cebenoyan konuşmasında şunları söyledi: "Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı. Birlikte hayatın birçok güzelliğini ve acısını yaşadık. İki gündür yazılanlara baktığımda yaşadığı acılara çok vurgu yapıldığını, isyan edildiğini gördüm. Bu yazıları yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını hissediyorum. Güçlendiğimi hissediyorum. Ama ben sevgili Hayri gibi, Cüneyt’in boyun eğmeyen, inatçı, '-mış' gibi yapmayan, dirençli yanından söz etmek istiyorum. Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması, kimsenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti. Keşke şu iki gündür hakkında yazılanları okuyabilse, söylenenleri duyabilse, ne kadar çok insanın içinin nasıl yandığı bilebilse. Keşke bizler onun gibi insanların hayatımızı ne kadar zenginleştirdiklerini unutmasak. Keşke birbirimizi daha çok dinleyebilsek. Ben Cüneyt’e hayatıma kattığı her şey için, sevgilim olduğu için, olağanüstü bir baba olduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımı onunla geçirmişim. Keşke daha uzun olabilseydi."
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Kızı Elif Cebenoyan ise, "Annemin de söylediği gibi babam hakkında yazan pek çok kişi yaşadığı trajedilerden bahsetmiş hep. Ama ben ne şanslıyım ki 17 yılımı onunla aynı evde geçirme, her yönünü görme fırsatım oldu. Babam beni hayatta en çok güldüren insandı. Önce böyle güldüğümüz şeyleri, saçma şakalarımızı anlatmayı düşündüm ama bir şey ifade eder miydi bilmiyorum. Bir de daha önemlisi onları kendime saklamak istiyorum. Ben babamı komikliğiyle, şefkatiyle, huysuzluğuyla, sıcaklığıyla, kararlılığıyla, bütün yönleriyle hatırlamak için elimden geleni yapacağım. Siz de lütfen bir şey seçmeniz gerekiyorsa, acılarıyla değil kahkahasıyla hatırlayın" şeklinde konuştu.
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Cüneyt Cebenoyan için dün kaleme aldığı yazıyı hatırlatan Hayri Kozanoğlu da "Şöyle demişim: Sevmesi kolay, anlaması zordu. Sevmesi kolaydı çünkü onunla karşılaşır karşılaşmaz gerçekten samimi olduğunu gözünden, vücut hareketlerinden anlardınız. Onu çok eleştiremezdiniz çünkü kendinin en büyük eleştirisi Cüneyt idi" dedi.
Gazetede birçok zorlukla mücadele ettiklerini ifade eden İbrahim Aydın da "Onu gerçekten gazete olarak da, okurları olarak da hiç unutmayacağımızı bir kez daha burada teyit etmiş olalım. Güle güle Cüneyt. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Oyuncu ve yazar Ercan Kesal ise "Biz aynı ailenin çocuklarıydık. İkimiz de Birgün Gazetesi’nde yazdık. Çok iyi bir sinema eleştirmeni, sıkı bir entelektüel, sağlam bir dosttu. Çok üzgünüz. Başına gelenleri mutlaka herkes söyleyecektir. Onlara da metanetle direnmesini bilen, hayat yolculuğunu çok sağlam sürdüren arkadaşlarımızdan biriydi. İyilikle anacağız onu. Bize örnek olacağını düşündüğümüz anılarıyla da yaşatacağız" dedi.
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8Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ebenoyan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.
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Birgün gazetesi köşe yazarı Cüneyt Cebenoyan’ın kullandığı otomobil, cumartesi günü Seydişehir-Konya karayolunun 5. kilometresinde bir otomobille çarpışmıştı.
Kazada Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetmiş, kazada eşi Ayşegül Cebenoyan da yaralanmıştı.
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Cüneyt Cebenoyan, ablası arkeolog Yasemin Cebenoyan’ı terör örgütü PKK’nın 1994 yılında düzenlediği saldırıda kaybetmişti. Taksim’deki patlamada yazar, şair, sinema eleştirmeni Onat Kutlar da yaşamını yitirmişti.
5 yıl sonra bir başka acı daha yaşayan Cebenoyan, 17 Ağustos 1999 depremi sırasında annesi Tuncay, babası Hikmet ve oğlu Ali’yi kaybetmişti.
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