Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'a veda

Cüneyt Cebenoyan için dün kaleme aldığı yazıyı hatırlatan Hayri Kozanoğlu da "Şöyle demişim: Sevmesi kolay, anlaması zordu. Sevmesi kolaydı çünkü onunla karşılaşır karşılaşmaz gerçekten samimi olduğunu gözünden, vücut hareketlerinden anlardınız. Onu çok eleştiremezdiniz çünkü kendinin en büyük eleştirisi Cüneyt idi" dedi.

Gazetede birçok zorlukla mücadele ettiklerini ifade eden İbrahim Aydın da "Onu gerçekten gazete olarak da, okurları olarak da hiç unutmayacağımızı bir kez daha burada teyit etmiş olalım. Güle güle Cüneyt. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.