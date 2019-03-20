Gazeteci Gülden Aydın son yolculuğuna uğurlandı
DHA
61 yaşında hayata veda eden gazeteci Gülden Aydın, İstanbul'da toprağa verildi. Aydın için ilk tören Cağaloğlu'daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin binasında yapıldı. Beşiktaş Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından Gülden Aydın'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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11,5 yıldır kanser tedavisi gören ve dün hastanede hayatını kaybeden Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri, araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Beşiktaş Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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2Gülden Aydın için ilk tören Cağaloğlu'daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin binasında yapıldı. Buradaki törenin ardından Gülden Aydın'ın naaşı öğle saatlerinde Beşiktaş Cemevi'ne getirildi.
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3Cenaze törenine Gülden Aydın'ın ağabeyi Gazi Aydın, kız kardeşleri Mürüvet Aydın, Günay Çopur, Gülden Aydın'ın kızı Ceren Karşılayan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesi yazarları, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri Gülden Aydın'ın kızı Ceren Karşılayan kabul etti.
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"ÇOK DÜRÜST VE BAŞARILI BİR GAZETECİYDİ"Cenaze töreni öncesi konuşan Gülden Aydın'ın ağabeyi Gazi Aydın, "Çok başarılı bir gazeteciydi. Çok dürüsttü. Tarafsızlık ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Peşine düştüğü bir haberi doğruluğunu kanıtlamadan, doğruluğu konusunda kimseye ödün vermeyen, doğru neyse onun peşinde olan onu haberleştiren bir kişiydi" dedi.
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ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİCemevindeki cenaze töreninin ardından Gülden Aydın'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Gülden Aydın'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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