Gazetede gördüğü iş ilanı mesleği oldu: Konya'nın ilk "oto yıkamacı abla"sı

Şu anda 1 milyonum olsa yine de bu mesleğe harcamayı düşünürüm. Hem stres atmak hem sevdiğim iş olduğu için bırakmam mesleğimi. Mesleğe başlarken arada fire verdim, farklı işler yaptım ama mesleğimi bırakmam. İşimde gayet olumlu dönüşler alıyorum. Her yeni gelen müşterimden bunu hissediyorum. ‘Abla memnunuz senden. Güzel de temizliyorsun, sonuçta kadın işi' diyorlar. Bu şekilde zaten dil söylemese de beden bunu yansıtıyor. Bu dönüşler de benim gerçekten çok hoşuma gidiyor, sağ olsunlar. Temizlik kadın işi olduğu için bence otomobillere yansıyor” şeklinde konuştu.