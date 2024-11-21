Gazetede gördüğü iş ilanı mesleği oldu: Konya'nın ilk "oto yıkamacı abla"sı
Konya'da gazete sayfasında gördüğü iş ilanıyla oto yıkamacıda işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle hayallerinin peşinden koşarak kendi iş yerini açan Ayşenur Gündoğdu, Konya'nın ilk "oto yıkamacı abla"sı olarak çalışmaya devam ediyor.
Konya'da yıllar önce çalıştığı iş yerinden ayrılan daha sonra aldığı gazetenin sayfasında gördüğü oto yıkamacı iş ilanına başvuru yapan 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Ayşenur Gündoğdu, oto yıkamacıda çalışmaya başladı.