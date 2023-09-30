Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı mı? (Güneyşehir 2. Etap kura çekilişi CANLI)
Gazikonut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.14.000 (on dört bin) Konut Projesi kapsamında toplamda 1.000 (bin) adet konutun satışı için başvurular geçtiğimiz haziran ayında alınmıştı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Güneyşehir 2. Etap kura çekilişinin sonucunu merakla bekliyor. Peki, Gazi Konut kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri isim listesi nasıl öğrenilecek?
Gazikonut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.14.000 (on dört bin) Konut Projesi kapsamında toplamda 1.000 (bin) adet konutun hak sahibi kura yöntemiyle belirleniyor.
Güneyşehir 2. Etap kuraları 30.09.2023 tarihinde saat 10:00’da Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda başladı. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlenecek,