Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı mı? (Güneyşehir 2. Etap kura çekilişi CANLI)

Gazikonut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.14.000 (on dört bin) Konut Projesi kapsamında toplamda 1.000 (bin) adet konutun satışı için başvurular geçtiğimiz haziran ayında alınmıştı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Güneyşehir 2. Etap kura çekilişinin sonucunu merakla bekliyor. Peki, Gazi Konut kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri isim listesi nasıl öğrenilecek?

Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı mı? (Güneyşehir 2. Etap kura çekilişi CANLI) - 1

Gazikonut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.14.000 (on dört bin) Konut Projesi kapsamında toplamda 1.000 (bin) adet konutun hak sahibi kura yöntemiyle belirleniyor. 

Güneyşehir 2. Etap kuraları 30.09.2023 tarihinde saat 10:00’da Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda başladı. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra  2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlenecek,

TÜRKİYE HABERLERİ

Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı mı? (Güneyşehir 2. Etap kura çekilişi CANLI) - 2

KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Salona giremeyen başvuru sahipleri kura çekimini GBB TV Youtube kanalından canlı olarak takip edebiliyor.

GBB TV YOUTUBE KANALI

Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı mı? (Güneyşehir 2. Etap kura çekilişi CANLI) - 3

BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK

Kura süreci hakkında Gazi Konut resmi internet adresi üzerinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Kura sonucunda asil ve yedek listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri ödeme yaptıkları kartlara 30.10.2023 tarihinden başlanılarak iade edilecektir. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra  2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, kura çekiminde belirlenen sıraya göre yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır." denildi.

Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı mı? (Güneyşehir 2. Etap kura çekilişi CANLI) - 4

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ

-Konut teslimi yapılmadan hak sahibi herhangi sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir. Ödemelerin %10 (yüzde on) kesilerek iade edilir. Bu süreçte oluşabilecek banka masrafları hak sahibine aittir.

-Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir. Bu süre zarfı içerisinde konut alıcıları sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir.

Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı mı? (Güneyşehir 2. Etap kura çekilişi CANLI) - 5

-Ayrıca teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hallinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER