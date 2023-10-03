Gazi Konut kura çekilişi sonuçları açıklandı: Güneyşehir 2. Etap kura sonucu sorgulama (asil ve yedek)

Gazikonut Güneyşehir 2. etap kura çekilişiin tamamlanması ardından asil ve yedek isimler açıklandı. Hak sahibi olmak için başvuruda bulunan vatanaşlar, Gazi Konut resmi internet sitesi üzerinden "KURA SONUCU SORGULAMA" yapabilecekler.

Gazi Konut kura çekilişi sonuçları açıklandı: Güneyşehir 2. Etap kura sonucu sorgulama (asil ve yedek) - 1

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentteki konut ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiği "14 bin Konut Projesi"nin ikinci etabındaki Güneyşehir'de yapımı süren bin konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

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Gazi Konut kura çekilişi sonuçları açıklandı: Güneyşehir 2. Etap kura sonucu sorgulama (asil ve yedek) - 2

Güneyşehir 2. Etap kuraları 30.09.2023 tarihinde Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda çekildi.

Gazi Konut kura çekilişi sonuçları açıklandı: Güneyşehir 2. Etap kura sonucu sorgulama (asil ve yedek) - 3

KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlendi. Asil ve yedek listesindeki isimler, Gazi Konut resmi internet sitesi "KURA SONUCU SORGULAMA" ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, T,C kimlik numaralarıyla sorgulama yapabiliyor. 

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Gazi Konut kura çekilişi sonuçları açıklandı: Güneyşehir 2. Etap kura sonucu sorgulama (asil ve yedek) - 4

BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK

Kura süreci hakkında Gazi Konut resmi internet adresi üzerinden açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada; "Kura sonucunda asil ve yedek listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri ödeme yaptıkları kartlara 30.10.2023 tarihinden başlanılarak iade edilecektir.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, kura çekiminde belirlenen sıraya göre yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır." denildi.

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