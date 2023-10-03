Gazi Konut kura çekilişi sonuçları açıklandı: Güneyşehir 2. Etap kura sonucu sorgulama (asil ve yedek)
Gazikonut Güneyşehir 2. etap kura çekilişiin tamamlanması ardından asil ve yedek isimler açıklandı. Hak sahibi olmak için başvuruda bulunan vatanaşlar, Gazi Konut resmi internet sitesi üzerinden "KURA SONUCU SORGULAMA" yapabilecekler.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentteki konut ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiği "14 bin Konut Projesi"nin ikinci etabındaki Güneyşehir'de yapımı süren bin konut için kura çekimi gerçekleştirildi.