Gazi Konut kura çekilişi sonuçları açıklandı: Güneyşehir 2. Etap kura sonucu sorgulama (asil ve yedek)

BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK

Kura süreci hakkında Gazi Konut resmi internet adresi üzerinden açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada; "Kura sonucunda asil ve yedek listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri ödeme yaptıkları kartlara 30.10.2023 tarihinden başlanılarak iade edilecektir.



Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, kura çekiminde belirlenen sıraya göre yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır." denildi.