Gazi Koşusu'nda 98. randevu: Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi atlar koşacak, büyük ödül ne?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen geleneksel Gazi Koşusu bugün Veli Efendi Hipodromu'nda start alacak. 98'nci kez düzenlenecek tarihi yarış, saat 17.15'te başlayacak.

Gazi Koşusu'nda 98. randevu: Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi atlar koşacak, büyük ödül ne? - 1

Türk at yarışçılığının derbisinde 98'inci randevu bugün. Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu saat 17.15'te başlayacak

22 safkanın 2 bin 400 metrelik çim piste çıkacağı günde, büyük ödül 13 milyon 500 bin Lira. 20 bini aşkın yarışseverin tribünde olacağı günde, "Gazi Modası" için şıklık yarışı da olacak.

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Gazi Koşusu'nda 98. randevu: Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi atlar koşacak, büyük ödül ne? - 2

GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

Gazi Koşusu'nda 98. randevu: Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi atlar koşacak, büyük ödül ne? - 3

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV’nin yanı sıra 17’si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Gazi Koşusu'nda 98. randevu: Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi atlar koşacak, büyük ödül ne? - 4

REKOR BOLD PİLOT'IN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927'den beri düzenlenen klasikte, rekor Bold Pilot'ın.

Hikayesi filmlere konu olan efsane safkanın 1996'da koştuğu 2 dakika 26 saniyelik derecesi, 27 yıldır geçilemedi.

Gazi Koşusu'nda 98. randevu: Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi atlar koşacak, büyük ödül ne? - 5

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL’ye ulaşacak.

Gazi Koşusu'nda 98. randevu: Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi atlar koşacak, büyük ödül ne? - 6

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

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