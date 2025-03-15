Gaziantep 15 Mart 2025 iftar vakti: Gaziantep'te iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Gaziantep güncel imsakiye takvimi

Gaziantep iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının onbeşinci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Gaziantep'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Gaziantep iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 15 Mart 2025 tarihli Gaziantep iftar saati bilgisi.