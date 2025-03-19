Gaziantep 19 Mart 2025 iftar vakti: Gaziantep'te iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Gaziantep güncel imsakiye takvimi
Gaziantep iftar saati, Ramazan ayının 19. gününe ulaşırken Gaziantep'te oruç tutan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, Gaziantep'teki iftar saatleri netleşti. Peki, Gaziantep'te iftar ne zaman, saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 19 Mart tarihli güncel imsakiye bilgisi.
Gaziantep iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının ondokuzuncu gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Gaziantep'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Gaziantep iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 19 Mart 2025 tarihli Gaziantep iftar saati bilgisi.