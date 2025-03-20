imsakiye

Gaziantep 20 Mart 2025 iftar vakti: Gaziantep'te iftar saat kaçta okunacak, iftara ne kadar kaldı? İşte Gaziantep güncel imsakiye takvimi

Gaziantep iftar saati, Ramazan ayının 20. gününe ulaşırken Gaziantep'te oruç tutan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, Gaziantep'teki iftar saatleri netleşti. Peki, Gaziantep'te iftar ne zaman, saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 20 Mart tarihli güncel imsakiye bilgisi.

Gaziantep 20 Mart 2025 iftar vakti: Gaziantep'te iftar saat kaçta okunacak, iftara ne kadar kaldı? İşte Gaziantep güncel imsakiye takvimi - 1

Gaziantep iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının yirminci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Gaziantep'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Gaziantep iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 20 Mart 2025 tarihli Gaziantep iftar saati bilgisi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep 20 Mart 2025 iftar vakti: Gaziantep'te iftar saat kaçta okunacak, iftara ne kadar kaldı? İşte Gaziantep güncel imsakiye takvimi - 2

GAZİANTEP'TE İFTAR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te 20 Mart 2025 Perşembe günü iftar saati 18:49 olarak belirlendi. Oruçlarını açmak için sabırsızlananlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapabilecek.

Gaziantep 20 Mart 2025 iftar vakti: Gaziantep'te iftar saat kaçta okunacak, iftara ne kadar kaldı? İşte Gaziantep güncel imsakiye takvimi - 3

GAZİANTEP İLÇE İLÇE İMSAKİYE BİLGİSİ

Araban İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

İslahiye İftar Vakti

Karkamış İftar Vakti

Nizip İftar Vakti

Nurdağı İftar Vakti

Oğuzeli İftar Vakti

Yavuzeli İftar Vakti

Şahinbey İftar Vakti

Şehitkamil İftar Vakti

DAHA FAZLA GÖSTER