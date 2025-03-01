imsakiye

Gaziantep için iftar vakti 1 Mart (Gaziantep İmsakiye): Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep imsak, iftar ve teravih namazı saatleri...

Gaziantep ezan vakitleri, 2025 Ramazan ayı dolayısıyla şehir halkı tarafından takip ediliyor. Üç ayların sonuncusu olarak idrak edilen Ramazan'da imsak vakti ile oruç tutmaya başlamıyor. Akşam ezanı okunduğunda oruç son buluyor. Farz ibadetlerden olan oruç için il il imsakiye araştırmaları sürüyor. Gaziantep sahur vakti, iftar saati de bir ay boyunca öne çıkacak. Gaziantep'te ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı?

Gaziantep için iftar vakti 1 Mart (Gaziantep İmsakiye): Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep imsak, iftar ve teravih namazı saatleri... - 1

Ramazan imsakiyesi il ve ilçeler için yayımlanıyor. Duaların kabul edildiği, namazların kılınıp oruçların tutulduğu onbir ayın sultanı Ramazan'da Gaziantep ezan vakitleri araştırılıyor. İftarlarını açan Şanlıurfa sakinleri, camilerde teravih namazı için yerini alıyor. İşte, Gaziantep sahur, iftar ve teravih vakitleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep için iftar vakti 1 Mart (Gaziantep İmsakiye): Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep imsak, iftar ve teravih namazı saatleri... - 2

GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 1 MART

Gaziantep'te ilk iftar saat 18:31'de dualarla beraber açılıyor olacak.

GAZİANTEP İMSAKİYE 2025

Gaziantep için iftar vakti 1 Mart (Gaziantep İmsakiye): Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep imsak, iftar ve teravih namazı saatleri... - 3

GAZİANTEP TERAVİH NAMAZI SAATİ

İftar sofraları ardından Gaziantep'te teravih namazı saat 19:45'de kılınacak.

Araban İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

İslahiye İftar Vakti

Karkamış İftar Vakti

Nizip İftar Vakti

Nurdağı İftar Vakti

Oğuzeli İftar Vakti

Yavuzeli İftar Vakti

Şahinbey İftar Vakti

Şehitkamil İftar Vakti

Gaziantep için iftar vakti 1 Mart (Gaziantep İmsakiye): Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep imsak, iftar ve teravih namazı saatleri... - 4

ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek faydalıdır. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

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