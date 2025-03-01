Gaziantep için iftar vakti 1 Mart (Gaziantep İmsakiye): Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep imsak, iftar ve teravih namazı saatleri...
Gaziantep ezan vakitleri, 2025 Ramazan ayı dolayısıyla şehir halkı tarafından takip ediliyor. Üç ayların sonuncusu olarak idrak edilen Ramazan'da imsak vakti ile oruç tutmaya başlamıyor. Akşam ezanı okunduğunda oruç son buluyor. Farz ibadetlerden olan oruç için il il imsakiye araştırmaları sürüyor. Gaziantep sahur vakti, iftar saati de bir ay boyunca öne çıkacak. Gaziantep'te ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı?
Ramazan imsakiyesi il ve ilçeler için yayımlanıyor. Duaların kabul edildiği, namazların kılınıp oruçların tutulduğu onbir ayın sultanı Ramazan'da Gaziantep ezan vakitleri araştırılıyor. İftarlarını açan Şanlıurfa sakinleri, camilerde teravih namazı için yerini alıyor. İşte, Gaziantep sahur, iftar ve teravih vakitleri...