Gaziantep'e gelen yemeden gitmiyor: Lezzetiyle damat çatlıyor, turistlerin gözdesi

Kültür ve turizm şehri Gaziantep'te turistlerin de tattığı lezzetler arasında ilk sıralarda bulunan katmerin, turistlerin de ilgi göstermesiyle tüketimi artmaya başladı. Gezi için Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, kentin en ünlü yiyeceklerinden katmeri yemeden gitmiyor.



Gaziantep mutfağında önemli yeri olan ve kentte yoğun olarak tüketilen katmer, ağızları tatlandırdığı için turistler katmere hayran kalıyor.



Antep fıstığı ve kaymağın buluştuğu katmere Gaziantep halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini belirten katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, Gaziantep'i ziyaret edenlerin tattığı lezzetler arasında yer alan katmerin lezzetinin Antep fıstığı ve kaymağın bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını söyledi.



Kentte genellikle kahvaltıda tüketilen Antep katmerinin hamurunda buğday ununun kullanıldığını ve Antep katmerine tadını pişirme sırasında eriyerek yufkaya yayılan şekerin verdiğini belirten Babacan, "Gastronomi şehri Gaziantep katmeri en çok tercih edilen lezzetimizdir. Gaziantep'e gelen turistler de katmeri çok tercih ediyor. O yüzden katmer Gaziantep'in geleneksel bir yiyeceği haline geldi. Daha önceleri gelin ve damadın da ilk sabah kahvaltısında yer alan katmer şu an şehrimize gelen turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Gaziantep nasıl bir baklavada ön sırada ise şu anda katmerde de ön sıradayız ve bir Gaziantepli olarak bununla gurur duyuyoruz. Şehrimize gelen turistlere de hizmet vermekten onur duyuyoruz. Katmer baklava gibi çok büyük ilgi gördüğü için herkes bu lezzeti tatmak istiyor. Bu güzel lezzeti tadan müşterilerin çoğu memnun kalıyor. Katmer baklava gibi ince hamur, süt kaymağıyla ve fıstıkla yapılır" dedi.