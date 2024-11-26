Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı

Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte menengiç kahvesine olan ilgi arttı. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen ve doğal şifa kaynağı olarak bilinen menengiç kahvesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle dikkat çekiyor.

Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı - 1

Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda menengiç kahvesi hazırlayıp satan işletmeci işletmeci Yakup Mermer, soğuk havaların başlamasıyla birlikte kahveye olan talebin gözle görülür şekilde yükseldiğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı - 2

Uzun yıllardır bu doğal içeceği müşterilerine sunan bir esnaf, menengiç kahvesinin hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla Gazianteplilerin ve turistlerin kış aylarında vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı - 3

Mermer, kış aylarında menenğiç kahvesinin bağışıklığı güçlendirildiği belirterek, “Gaziantep'in en meşhur içeceklerinden biri olan menengiç kahvesi, sağlığa olan faydasıyla da vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı - 4

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan menengiç kahvesi kış aylarında çok talep görüyor. Bunun nedeni ise kış hastalıklarına kahvenin iyi gelmesidir.

Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı - 5

Özellikle öksürüğe, bademciğe ve bronşit gibi hastalıklara iyi gelir. Menengiç Antep fıstığının yabani halidir. Bunu havanda ezip macun haline getiriyoruz.

Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı - 6

Süt ile kaynatıp kahve haline getiriyoruz. Kömürde pişirmemiz ise ona ayrı bir lezzet katıyor” şeklinde konuştu.


Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı - 7

“EVDE KENDİM YAPIP TÜKETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Menengiç kahvesinin tadını çok beğendiğini ifade eden müşteri Rüya Aydın, “Kahvenin tadı çok güzel. Çok beğendim. Bağışıklığa iyi geldiğini öğrendim bu yüzden de giderken alıp eve götüreceğim. Evde kendim yapıp tüketmeyi düşünüyorum. Herkese bu lezzetli kahveyi öneriyorum” diye konuştu.

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