Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı
Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte menengiç kahvesine olan ilgi arttı. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen ve doğal şifa kaynağı olarak bilinen menengiç kahvesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle dikkat çekiyor.
Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda menengiç kahvesi hazırlayıp satan işletmeci işletmeci Yakup Mermer, soğuk havaların başlamasıyla birlikte kahveye olan talebin gözle görülür şekilde yükseldiğini söyledi.