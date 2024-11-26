Gaziantep'e giden bunu içmeden dönmüyor: Talep gözle görülür şekilde arttı

“EVDE KENDİM YAPIP TÜKETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Menengiç kahvesinin tadını çok beğendiğini ifade eden müşteri Rüya Aydın, “Kahvenin tadı çok güzel. Çok beğendim. Bağışıklığa iyi geldiğini öğrendim bu yüzden de giderken alıp eve götüreceğim. Evde kendim yapıp tüketmeyi düşünüyorum. Herkese bu lezzetli kahveyi öneriyorum” diye konuştu.