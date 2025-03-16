Gaziantep'in asırlık mesleği: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Gençlerin mesleğe ilgi duymadığını belirten usta Keklik, "Şu an bir çırağım var, okuluna devam ederken burada da yavaş yavaş öğreniyor. Fakat gençlerin bu mesleğe ilgisiz olması düşündürücü. Gözünün önünde büyüttüğün, emek verdiğin bir şeyin eriyip gittiğini görmek acı verici. Aslında meslek liselerinde bu tür el sanatları için de kurslar açılmalı. Elektrikçi, elektronikçi nasıl yetiştiriliyorsa, tornacı gibi meslekler için de eğitim verilerek bu alan desteklenmeli. Uygulamalı eğitimlerle gençler teşvik edilmeli, böylece mesleğin devamlılığı sağlanmalı" diye konuştu.