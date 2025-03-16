Gaziantep'in asırlık mesleği: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 43 yıldır bakır işleyen Mesut Keklik, gelişen teknoloji ve çalışacak yeni eleman bulamama sıkıntısı nedeniyle mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 43 yıldır el işçiliğiyle üretim yapan 53 yaşındaki usta Mesut Keklik, gelişen teknoloji ve çalışacak yeni eleman bulamama sıkıntısı nedeniyle mesleğin geleceğinden endişe ettiklerini söyledi.