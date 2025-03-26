Gaziantep'in bayram yemeği: Yuvalama için hazırlıklar başladı

Bayramdan dolayı çok yoğun bir talep var. Yuvalama Ramazan'da gelen misafirler için de yapılan bir yemektir ama özellikle bayramda olması olmazıdır. Mutlaka olması gereken bir yemektir. Yani Antep'te olması olmazdır. Bu yemeği maddi durumu iyi olan da olmayan da mutlaka yapıyor. Olması gereken bir yemektir" ifadelerini kullandı.





