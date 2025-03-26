Gaziantep'in bayram yemeği: Yuvalama için hazırlıklar başladı
Gastronomi kenti Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama için mesai başladı. Eskiden kadınların toplanarak yoğun bir emekle yaptığı yuvalama, malzemelerini getiren vatandaşlara yeni nesil makinelerle işletmelerde kısa sürede hazırlanarak teslim ediliyor.
Gastronomi kenti Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama yemeği hummalı bir çalışma başladı. Gaziantep'te minik minik yuvarlanan köftelerin nohutla ve etle buluşmasından oluşan yuvalamanın hazırlanması için Ramazan ayının son haftası yoğunluk had safhaya çıkıyor.