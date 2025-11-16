Gaziantep'in en yaşlı ustası... Çırak olarak başladı, alzheimer hastalığına rağmen devam ediyor

Yaklaşık 70 yıl önce babası tarafından bir kalay ustasına çırak olarak verildiği günden bu yana büyük bir aşkla mesleğini sürdüren Şimşek, çok sevdiği mesleğini devam ettirmenin verdiği mutluluk içinde kendisine getirilen bakır kapları ocaklarda ateşi körükleyerek kalaylıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki en yaşlı kalaycı ustaları arasında yer alan ve kalaycılık mesleğine 70 yılını veren Şimşek, emekli olmasına rağmen mesleğini çok sevdiğini söyledi.