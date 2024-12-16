Gaziantepli depremzede kadınlar dünyaya açılıyor: Daha önce hiçbir deneyimim yoktu
Gaziantep'te kooperatifleşen kadınlar, erkeklerin yoğun olduğu ayakkabı sektörüne girerek dünyaya açıldı.
Gaziantep Valiliği, Şehitkamil Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle 1,5 yıl önce kurulan Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi, üretimde genellikle erkek egemen olan ayakkabı sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Kooperatif, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeyle 10 kadına, ayakkabı üretim sürecine yönelik kapsamlı eğitimler sundu.