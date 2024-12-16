Gaziantepli depremzede kadınlar dünyaya açılıyor: Daha önce hiçbir deneyimim yoktu

''KADINLAR BU KONUDA İSTEKLİ''

Kadınların her sektörde başarılı olacağını belirten Emine Duman Tekerlek, “Biz burada ayakkabı saya üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kadınları bu bölüme kazandırmak istiyoruz. Dezavantajlı ve depremzede kadınlarla çalışıyoruz. Ayakkabı sektöründe kadınlar yok denilecek kadar az. Biz de bu nedenlerden dolayı kadınlara önce eğitim veriyoruz. Daha sonrasında kendi bünyemizde işe alıyoruz. Burada 25 tane kadın eğitim görüyor ve aynı zamanda üretim yapıyor. Markaların üretimini yapıyoruz. Kadınların ellerinin ayakkabıya değmesinin amacı bu sektörde olduğumuzu göstermek. Kadınlar bu konuda çok istekli. Kadınlarımızın sayısının artmasını umut ediyoruz. Kadınlar burada tam zamanlı çalışıyor. Kadınlar aile bütçesine katkıda bulunuyorlar” dedi.