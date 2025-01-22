Gaziantepli Muhittin Usta 35 yıldır baba mesleğini sürdürüyor: 2010'dan beri eleman yetiştiremedim

''ŞEHİR BU KADAR ÇOK LOKANTAYI KALDIRMIYOR''

Çubuk, son zamanlarda artan gıda sahteciliği ile özellikle et ve şarküteri ürünlerinde birçok hileyle karşılaşıldığını dile getirerek, "Biz elimizden geldiği kadar düzgün çalışıyoruz ama biliyorsunuz Eskişehir'de aşırı derecede lokanta mevcut. Mesela Bağlar'da her iki dükkandan bir tanesi lokanta ve gıda üzerine ama şehir artık bunu kaldırmıyor. Bu yüzden de kalite düşüyor. Şu şartlarda ve şu gündemde düzgün ve dört dörtlük çalışırsan anca kendini geçindirirsin" dedi.

Bazı lokantaların pide ve lahmacun pişirirken doğalgazlı fırın kullandıklarını belirten Çubuk, bu noktada odun ateşiyle arasında kesinlikle bir lezzet farkının ortaya çıktığına değindi. Çubuk, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgazla odun çok farklı. Mesela meşe odununda pişen bir ürünle doğalgazlı fırında pişen ürün arasında fark yok gibi gelir ama kesinlikle var. Bunu sıcakken anlayamazsınız ancak soğuyunca ortaya çıkar. Mesela bir de çoğu arkadaş hamuru makinede açıyor ve maya kullanmıyorlar. Makineyle açılıp maya koyulmadığı için sıcakken bir sıkıntı yok ama soğuduğu zaman kaba tabirle kayış gibi oluyor maalesef" ifadelerini kullandı.

Et ürünleriyle alakalı son zamanlarda çıkan söylentilere değinen Çubuk, "Duyduğumuz şeyler hiç hoş değil, gerçekten mide bulandırıcı. Türkiye'nin en büyük iki tane sucuk firmasında kesinlikle dana eti değil domuz eti çıktı. Zaten şu son 3-4 aydır var olan ekonomik şartlar ve gündeme gelen bu tür olaylar sektörümüzü ve işlerimizi kesinlikle olumsuz etkiledi."