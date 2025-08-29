Gaziantepli sahafın oyuncak merakı: İş yerini oyuncak müzesine çevirdi
Gaziantep'te sahaflık yapan Seydi Ahmet Bayraktar, çocukluk yıllarında ailesinin aldığı oyuncakları biriktirerek başladığı merakını bugün 10 bini aşkın parçadan oluşan koleksiyonla sürdürüyor.
Bayraktar, küçük yaşlarda sahip olduğu oyuncakları saklamaya başladı.
Zamanla internetten yaptığı araştırmalar ve farklı şehirlerden topladığı objelerle koleksiyonunu büyüten Bayraktar, Şahinbey ilçesindeki Bey Mahallesi'nde sahaf olarak işlettiği dükkanının bir odasını tamamen oyuncaklara ayırdı.
Kitaplarla oyuncakların bir arada olduğu dükkanında vatandaşları nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bayraktar, müşterilerin ilgisinden memnun.