Gaziantep'te 1 milyon liralık gasp
Gaziantep'te fıstık alım satım işi yapan İbrahim Tiken, bankadan 3 milyon lira parayla çıkıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan kar maskeli kişinin saldırısına uğradı. Tiken'e bir el ateş edip, paranın 1 milyon lirasını gasp eden şüpheli kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'te Sanayi Mahallesi'ndeki GATEM Toptancılar Sitesi’nde fıstık alım satım işi yapan İbrahim Tiken, dün sabah saatlerinde ağabeyi Ramazan Tiken ile birlikte bankaya girip ödemeleri için 2 torba içerisinde 3 milyon lira para çekip çıktı.