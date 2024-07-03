Gaziantep'te 1 milyon liralık gasp

Gaziantep'te fıstık alım satım işi yapan İbrahim Tiken, bankadan 3 milyon lira parayla çıkıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan kar maskeli kişinin saldırısına uğradı. Tiken'e bir el ateş edip, paranın 1 milyon lirasını gasp eden şüpheli kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te 1 milyon liralık gasp - 1

Gaziantep'te Sanayi Mahallesi'ndeki GATEM Toptancılar Sitesi’nde fıstık alım satım işi yapan İbrahim Tiken, dün sabah saatlerinde ağabeyi Ramazan Tiken ile birlikte bankaya girip ödemeleri için 2 torba içerisinde 3 milyon lira para çekip çıktı.

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Gaziantep'te 1 milyon liralık gasp - 2

İbrahim Tiken poşetler içerisindeki paralarla birlikte aracına bindi.

Gaziantep'te 1 milyon liralık gasp - 3

Bu sırada yanına yaklaşan kar maskeli kişi, aracın kilitli kapısını zorlayarak Tiken’den kapıyı açmasını istedi.

Gaziantep'te 1 milyon liralık gasp - 4

Şüpheli bir el ateş edince İbrahim Tiken kendisini araçtan dışarı attı. Şüpheli, aracın ön koltuğunda bulunan para dolu 2 poşeti almak için hamle yaptı. Ancak bu sırada poşetlerden biri yırtıldı.

Gaziantep'te 1 milyon liralık gasp - 5

Şüpheli, sağlam poşeti alarak motosikletle uzaklaştı. Zanlının tabancasından çıkan kurşun ise İbrahim Tiken'in oturduğu koltuğa isabet etti. Tiken’in şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi arıyor.

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